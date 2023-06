Troisième mandat : Macron assure que sa priorité "n'est pas de durer"

DÉPÊCHE — Alors que le sujet d'un éventuel troisième mandat a été mis sur la table récemment, Emmanuel Macron joue la carte d'une humble dévotion : "Ce qui m'importe n'est pas de durer, c'est de faire", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence ce lundi 26 juin.

C'est Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale et proche conseiller d'Emmanuel Macron, qui avait glissé le sujet au Figaro la semaine dernière. Il évoquait "la limitation du mandat présidentiel dans le temps", déplorant "tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire".

Lire aussi : Troisième mandat pour Macron : Richard Ferrand ravive une idée brûlante

Ce week-end, c'est l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot qui affirmait : "Tout le monde est d'accord pour une troisième candidature de Macron". Selon elle, ses "opposants seraient déçus de ne pas pouvoir lui régler son compte en 2027".

Aujourd'hui, alors qu'il était interrogé par La Provence au sujet de Marseille, le président français a coupé court au débat en jouant l'humilité : "Je suis jour et nuit à ma tâche pour que le mandat que les Français m'ont confié soit utile pour le pays et pour nos compatriotes. Si j'y arrive, cela suffira à mon bonheur et mon ambition." Une forme de prétérition ?

Quoi qu'il en soit, si elle est théoriquement possible, l'idée d'un troisième mandat paraît tout de même difficile à réaliser. Ce qui est plus probable, en revanche, c'est qu'Emmanuel Macron prépare son jeu pour 2032.