Un examen médical pour garder son permis de conduire après 60 ans ?

Dans le cadre du "paquet sécurité routière" de la Commission européenne, l'idée d'imposer un examen médical aux personnes âgées pour conserver son permis de conduire a été émise. Jeudi 5 octobre, le ministre des Transports Clément Beaune a assuré que la France s'y opposerait.

Depuis le mois de mars 2023, la Commission européenne travaille sur son plan "Vision zéro" : "Atteindre pratiquement zéro décès et zéro blessé grave sur les routes de l'UE d'ici à 2050".

C'est dans ce cadre-là que l'idée a été émise par Karima Delli, eurodéputée écologiste française à la tête de la commission des transports, et cela lui a valu une volée de bois vert. Concrètement, comme le rapporte Le Figaro, elle voudrait obliger les conducteurs souffrant d’une maladie chronique ou âgés de plus de 60 ans à passer des "examens médicaux supplémentaires ou de se soumettre à une séance de formation et de certification de leur aptitude à la conduite" lors du renouvellement de permis, soit tous les dix ans.

Paris fera barrage. "Quand on est une personne âgée, notamment dans les territoires ruraux [...], on a besoin de la voiture", a justifié Clément Beaune au micro de Sud Radio. La France ne demande pas et ne soutient pas l’idée qu’on impose une forme de contrainte ou de mur, de "date de péremption, avec un âge pour le permis de conduire", a-t-il martelé.

Toujours est-il que si l'Union européenne adopte ces modifications, la France devra s'y plier.

Karima Delli a proposé d'autres modifications législatives. Parmi elles, créer un permis "B+", obligatoire pour les conducteurs de SUV, ou encore limiter la vitesse des jeunes conducteurs à 90 km/h.

L'Allemagne a vertement critiqué l'ensemble de ces propositions. Idem pour François-Xavier Bellamy, eurodéputé du Parti populaire européen : "L'idée est toujours la même : il faut tout réglementer, jusqu'à empêcher la vie. L'interdit est le principe, et la liberté le problème."