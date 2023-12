Une crotte de nez sur le front de l’exécutif ?

FRANCE - Vingt-cinq ans après le projet de loi Jean-Pierre Michel, le couperet tombe, 270 voix, et le projet de loi sur l’immigration est rejeté, poussant Darmanin dans les cordes.

Le ministre de l’Intérieur présente dans la foulée sa démission à l’Elysée, le président lui refuse : “Ce texte va continuer son chemin institutionnel (…), le président de la République nous a chargé avec la Première ministre de lui proposer demain (mardi 12 décembre) une suite pour ce texte”, déclare-t-il.

A l’assemblée, la majorité, KO debout, s’entête et dénonce “l’irresponsabilité” de ceux ayant voté la motion de rejet. Mais toute discussion est désormais close, et la poignée d’amendements partira aux oubliettes de la république sans jamais voir le jour.

Borne en voit de toutes les couleurs

Comme le dit ce soir notre bon ministre un peu amer, la “politicaillerie“ aura eu raison du gouvernement… qui lui-même avait eu raison à maintes reprises, à coups de 49-3, de ceux qu’elle pointe aujourd’hui du doigt.

C’est la trentième fois depuis 1980 qu’un projet de loi sur l’immigration est abordé dans l’hémicycle, mais c’est peut-être, cette fois-ci, le début pour ceux qui n’avaient encore jamais osé y croire, d’une véritable opposition consciente que l’union fait la force.

La pauvre Borne en voit du coup de toutes les couleurs, la nuit va être longue, l’Élysée ayant demandé assez vertement de trouver, avec l’aide de l’Intérieur, des propositions pour lever le blocage. Matignon et Beauvau auront-ils suffisamment de suite dans les idées ?