"Vous êtes regardés" : Macron prépare son nouveau gouvernement

DÉPÊCHE — "Le cap est clair et simple", assurait Emmanuel Macron à son nouveau gouvernement, ce vendredi 21 juillet lors du Conseil des ministres. Le président a fixé ses priorités et présenté ses "urgences de l'été", tout en expliquant vouloir faire dans "la continuité". En même temps, on ne change pas une équipe qui gagne.

Maintenant que les "cents jours" sont passés, Emmanuel Macron a rappelé l’action menée jusque-là et appelé à poursuivre sur la volonté d'indépendance du pays, tant sur le plan économique, qu'industriel ou énergétique. Pour remplir cette tâche, il a évoqué quatre axes d'amélioration prioritaires : l’éducation, la santé, la planification écologique et "l'ordre républicain". À plus court terme, il a aussi mentionné "le pouvoir d’achat", notamment car "les prix de l’énergie monteront".

S'il reste tant à faire, nous serions tentés de croire que c'est parce que peu a été fait. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le gouvernement au remaniement. Remaniement qui, selon un sondage réalisé pour Le Figaro, ne convainc pas les Français... Alors, peut-on encore croire au changement ?

Peut-être, mais pas sur tous les plans. En choisissant de garder Élisabeth Borne à Matignon — que 2/3 des Français auraient préféré voir partir, Emmanuel Macron a fait le choix de "la continuité et l’efficacité pour les temps qui viennent et qui s’ouvrent devant nous." Que ce soit pour le passage de la réforme du budget 2024 ou l'arrivée des JO, certaines choses ne vont donc pas changer, notamment parce qu'il y a "un besoin tout à la fois d’autorité, de respect et d’espérance légitime", selon ses termes.

Aussi le président a-t-il sommé ses ministres de respecter "efficacité", "exemplarité" et "collégialité", leur intimant d'agir plutôt que de "parler dans le poste". "Vous êtes regardés", leur a-t-il dit.