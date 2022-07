Guerre en Ukraine: après le Donbass, Moscou étend son action sur "une série d’autres territoires"

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a confirmé que l'« opération militaire spéciale » lancée en février ne se limitait pas au Donbass, visant également d’autres territoires ukrainiens. Les forces armées russes ont déjà pris le contrôle de certains d'entre eux.

« Maintenant, la géographie est différente. Il ne s’agit pas seulement de la RPD [République populaire de Donetsk] et de la RPL [République populaire de Lougansk], mais aussi des régions de Kherson et Zaporojié et d’un certain nombre d’autres territoires », a déclaré ce 20 juillet le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à propos de l'opération militaire russe en Ukraine lancée en février dernier, qui s'était concentrée sur le Donbass. Les régions de Kherson et Zaporojié, elles, se situent au sud de l'Ukraine.

« À mesure que l’Occident, avec une sorte, je dirais, de colère impuissante ou dans le désir d’aggraver la situation le plus possible, fournit à l’Ukraine des armes à portée de plus en plus longue [...] Eh bien, cela signifie donc que les tâches géographiques seront repoussées encore plus au-delà de la ligne actuelle », a complété Sergueï Lavrov, lors d'un entretien accordé à la rédactrice en chef monde de RT, Margarita Simonian.

Pour le ministre, la Russie ne peut pas tolérer la présence d'armes dans les territoires sous contrôle de Kiev, qui constitueraient « une menace directe » pour le territoire de la Russie ou des deux républiques du Donbass.

Kiev prépare la riposte

Cinq mois après le début du conflit, selon Volodymyr Zelensky, près de 20% du territoire ukrainien serait désormais sous contrôle de l’armée russe. Une large portion de son territoire que Kiev n’entend cependant pas céder si facilement. Dans un entretien accordé au Times le 10 juillet, le ministre ukrainien de la Défense a annoncé que, sur ordre de Volodymyr Zelensky, une armée comptabilisant pas moins d’un million d’hommes serait en train d’être mise sur pied dans la partie occidentale de l’Ukraine dans l’objectif de reconquérir l’ensemble des territoires occupés par la Russie.