Changement de genre : L'Allemagne sort le tapis rouge pour la communauté LGBT

DÉPÊCHE — Ce mercredi 28 août, le gouvernement allemand a adopté un projet de loi qui facilite grandement le changement de genre. En attendant que le Parlement vote, libéraux et conservateurs s'écharpent sur la question.

La communauté LGBT réclamait depuis longtemps ce projet sur "l'autodétermination du genre", visant à faciliter le changement de genre et de prénom à l'état civil pour qui le veut. En clair, si le texte est voté, il suffira à un adulte de remplir une déclaration auprès de l'état civil pour changer de prénom et de genre. Pour ce qui est des mineurs, avant 14 ans, la procédure devra être demandée par les parents. Les plus de 14 ans, quant à eux, pourront engager seuls la démarche avec un simple consentement de leurs parents.

"Maladie psychique"

Une fois la demande faite, trois mois de délai seront imposés en cas de changement de décision. Une fois le changement acté, il ne sera possible de revenir en arrière (ou simplement de changer à nouveau) qu'à partir d'un an.

Par ailleurs, comme le rapporte l'AFP, la nouvelle loi doit remplacer une législation datant de 1981 qui considère la transidentité comme une "maladie psychique". Suivant celle dernière, n'importe quel changement d'identité devait être précédé de deux tests psychologiques approfondis, puis accepté par un juge. Jusqu'en 2010, elle impliquait aussi une obligation de stérilisation. Ce ne sera plus le cas.

L'Allemagne rejoindra ainsi le club des pays qui ont adopté le principe de l'autodétermination, comme la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg ou encore le Danemark.

"Opportunité historique"

Le texte est un projet phare de la coalition de centre-gauche d'Olaf Scholz. La ministre de la Famille, Lisa Paus, a salué "un grand moment pour les personnes transgenres et intersexes en Allemagne".

Kalle Hümpfner, un responsable de l'association fédérale de défense des droits des personnes transgenres (BVT,) parle d'une "opportunité historique", qui respecte pour la première fois les droits des LGBT.

Mais de l'autre côté, l'opposition conservatrice juge que le gouvernement va trop loin. Selon elle, les personnes souhaitant changer de genre devraient consulter d'abord des experts, et le processus devrait être réservé aux adultes.

Alice Schwartzer, célèbre féministe allemande de 80 ans, a dit craindre que la loi encourage les jeunes à changer leur genre juste parce que c'est "à la mode".

Plus généralement, des mouvances féministes pointent le risque que des hommes potentiellement agresseurs puissent abuser des nouvelles règles pour avoir accès aux espaces réservés aux femmes, comme des saunas, des cabines d'essayages ou les "maisons des femmes", où se réfugient les victimes de violence conjugale.

Le ministre de la Justice Marco Buschmann a précisé à cet égard que les établissements concernés continueraient à établir leurs règles d'accès en la matière. "Cette loi aide beaucoup de personnes à vivre leur identité sexuelle dans une société ouverte, mais ne prend rien aux autres", a-t-il insisté.