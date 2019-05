"Choisissez votre avenir": l'attendrissant spot du Parlement européen pour inciter à voter (vidéo)

Le traitement très original de la campagne de sensibilisation au vote pour les élections européennes initiée par le Parlement européen explique probablement son succès retentissant. Ainsi, quelque 33 millions d'internautes et plus de 70 millions d'utilisateurs de Facebook ont été attendris par le spot réalisé par Frédéric Planchon.

Le clip montre plusieurs naissances de bébés dans les pays d'Europe, des bébés "qui hériteront des décisions prises en mai 2019 et nous poussent à réfléchir sur les raisons de notre vote", selon le Parlement. "Par l'émotion que suscite la naissance d'un enfant, le spot fait le lien entre les choix les plus importants de notre vie et la décision de voter, avec en trame de fond le message selon lequel on est plus forts quand on est ensemble", précise l'institution qui se félicite de son succès sans précédent.

"L’objectif du film est de nous faire réfléchir sur les raisons de notre vote. Plus les citoyens votent, plus la démocratie est renforcée et légitimée. L’objectif est de sensibiliser les Européens aux valeurs, émotions et responsabilités que nous partageons. Pour faire face aux défis mondiaux, les Européens doivent s’unir et choisir leur avenir (ainsi que celui de leurs enfants et petits-enfants) en déposant un bulletin dans l’urne lors des prochaines élections", fait savoir le Parlement européen dans un communiqué.

Et d'ajouter: "Toutes les femmes qui apparaissent dans le film sont enceintes ou viennent de donner la vie. Elles ont toute accouché entre février et mars 2019. Certains participants (famille) ont été choisis pour refléter la diversité des familles européennes et pour construire un scénario complet. Toutes les scènes de naissance sont 100% authentiques, mais certaines parties précédant ou suivant la naissance ont été mises en scène ou recréées pour compléter le scénario".

Le film de trois minutes sera sous-titré dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, dans quelques langues régionales, dans différentes versions nationales de la même langue (33 au total) et dans cinq langues internationales majeures (arabe, chinois, russe, hindi et turc). Le film sera également traduit dans 31 langues des signes nationales et dans celle internationale.