Election en Allemagne 2017 - Large victoire d'Angela Merkel... mais pour quelle coalition?

Elle a été en tête dans les sondages pratiquement toute la campagne électorale. Et le résultat est finalement sans grande surprise: Angela Merkel règne pratiquement sans partage –du moins sans rival– sur la scène politique allemande à l'issue des élections fédérales qui se tenaient ce dimanche 24.

Même si les résultats vont être affinés dans la soirée et dans la nuit, le parti de la Chancelière sortante la CDU-CSU remporte entre 32,5% et 33,5% des suffrages au niveau national. C'est un peu plus faible que ce que les sondages prédisaient, mais cela reste malgré tout une victoire incontestable pour celle qui ne semble souffrir, en apparence du moins, de l'usure du pouvoir.

Le parti de droite dépasse de plus de 10 points le grand perdant de cette élection, le SPD, principal parti d'opposition de gauche à tendance social-démocrate. Martin Schulz, l'ancien président du parlement européen qui menait le parti n'a rien pu faire. Il termine avec seulement 20% à 21% des voix.

Le résultat du parti de l'extrême droite de l'Alternativ für Deutschland était très attendu. Et la formation qui n'avait jusque-là aucun député va faire une entrée fracassante au Bundestag avec 13% à 13,5% des voix. Leur nombre de député n'est pas encore connu et l'on ne sait pas encore à 18 heures, à l'annonce des premiers résultats, s'ils ont gagné une circonscription dans ce scrutin qui même une part d'uninominal et une part de proportionnelle.

Les libéraux du FDP vont aussi faire leur entrée au parlement avec 10,5% des voix. Les écologistes allemands du parti Grünen (9,5%) et surtout la gauche radicale de Die Linke (9%) sont les grands perdants. Ils n'ont pas réussi à capter le mécontentement social allemand qui semble s'être porté sur l'AfD.

Reste maintenant une question complexe: avec quelle majorité la CDU va-t-elle gouverner? Car malgré ce bon résultat, la majorité à l'assemblée reste éloignée pour le parti arrivé premier (voir ici les projections du nombre de sièges au parlement allemand). Et dans une déclaration faite presque immédiatement après l'annonce des résultats, Thomas Opperman président du groupe SPD au Bundestag a annoncé que le SPD serait dans l'opposition, rejetant l'idée d'une grande coalition permettant la constitution d'un gouvernement.