Fusillade à Las Vegas: l'Etat islamique revendique la tuerie, les autorités américaines prudentes

L'organisation Etat islamique (EI) revendique la fusillade de Las Vegas qui a fait plus de 50 morts et 400 blessés dans la nuit de dimanche 1er à ce lundi 2. Dans un message posté sur son agence de propagande Amaq, le groupe affirme que le tueur, un sexagénaire américain prénommé Stephen Paddock, était l'un de ses "soldats" et qu'il s'était converti à l'islam "il y a quelques mois".

BREAKING: #ISIS claimed #LasVegas attack, reporting through 'Amaq that executor is one of its "soldiers" & he converted to Islam months ago pic.twitter.com/4E85vEIUzH — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 2 octobre 2017

Un haut responsable américain contacté par l'agence de presse Reuters a, de son côté, écarté la possibilité de l'implication de l'organisation djihadiste dans la tuerie.

UPDATE: Senior U.S. officials say no evidence Vegas shooter was connected to international militant group after ISIS claims responsibility — Reuters Top News (@Reuters) 2 octobre 2017

Dans une interview donnée à la chaîne CBS News, le frère du suspect a affirmé que ce dernier n'avait "aucune affiliation religieuse, ni politique". Le tireur semblait avoir des antécédents psychiatriques ont fait savoir les forces de l'ordre américaines.

"No religious affiliation. No political affiliation. He just hung out," brother says of Las Vegas gunman https://t.co/czfMSEMkpu pic.twitter.com/NUxv0xYaxX — CBS News (@CBSNews) 2 octobre 2017

Autre élément troublant, le fait que, selon les dernières informations, le suspect se soit suicidé avant que les policiers n'investissent le lieu où il s'est retranché ne correspond pas à la doctrine des djihadistes.

Si la revendication s'avère exacte, l'EI rappellerait ainsi que sa capacité de nuisance n'a pas été amoindri par ses revers militaires dans la zone irako-syrienne. Dans le cas contraire, le groupe salafiste entérinerait son affaiblissement.

Le bilan n'est pas encore définitif, à la mi-journée, mais la tuerie de Las Vegas lors du concert de musique country en plein air au pied de l'hôtel-casino le Mandalay Bay par Stephen Paddock, avec son bilan de plus de 50 morts, est d'ores et déjà le pire meurtre de masse de l'Histoire moderne américaine.