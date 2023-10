Israël-Palestine : YouTube censure un "appel à la paix" d'Idriss Aberkane

Alors que le conflit israélo-palestinien fait couler tout à la fois de l'encre et du sang, Idriss Aberkane s'est risqué à la publication d'une analyse sur YouTube, le 15 octobre dernier. Intitulée "Quelle politique sous-tend la deuxième Guerre de Gaza ?", cette dernière a dépassé les 500.000 vues avant d'être censurée en France par la plateforme.

Hier, il a réagi sur X (Twitter) : "Après plus d’un demi-million de vues en 34h, ma nouvelle vidéo vient d’être censurée par YouTubeCreators. Comment un appel à la paix peut-il être censuré ? C’est absolument lunaire !" En fait, la vidéo n'est censurée qu'en France. Si vous activez un VPN, elle est de nouveau visionnable. Par ailleurs, il a pu la republier sur X :

Pour contourner la censure délirante de @YTCreateurs je profite donc de l'espace de liberté défendu par @elonmusk et je reposte la vidéo dans son intégralité sur @X pic.twitter.com/8C2qbIVit6 — Idriss J. Aberkane Ph.D, Ph.D & Ph.D (@idrissaberkane) October 16, 2023

Dans cette vidéo, l'analyste veut s'adresser "aux deux parties" et tient pour fil rouge le "rythme de croisière morbide de 60 morts par heure" qu'engendre le conflit. En équilibriste, il analyse les causes et les potentielles conséquences de cette guerre — qui n'est selon lui que la "continuation de politiques", et ne s'en réjouit pas : "Tirons les leçons [de la Première Guerre mondiale - NDLR], que nous avons cru pouvoir contrôler, mais qui nous a contrôlé nous et qui contrôle encore la géopolitique mondiale plus de cent ans après. La Première Guerre mondiale préside aujourd'hui par ses conséquences aux destinées humaines."

Avant de mettre en garde : "Jamais nous n'avons été aussi proches d'une troisième guerre mondiale qu'aujourd'hui". Et de conclure : "Quelles que soient nos émotions, quelles que soient nos revendications, nous devons avant toute chose faire en sorte qu'une guerre qui aujourd'hui brûle à 60 morts par heure, ne brûle pas à 60.000".

En dessous de la vidéo, les commentaires sont dithyrambiques : "Merci M. Aberkane pour cet appel à la raison" ; "Encore une analyse que l'on devrait trouver sur nos médias" ; "Je suis sans mots! Tant de lucidité et tant d’humanité dans votre analyse."

Pourtant, avec une adresse IP française, on n'y a plus accès sur YouTube.