La Commission européenne adopte le passeport européen d’identité numérique 

MONDE - Jeudi 7 décembre, la Commission européenne a voté en faveur du règlement pour le “développement d'un cadre pour une identité numérique européenne”. Il ne manque plus qu’un vote final du Parlement, en février prochain, pour que l’UE se dote d’une identité numérique. Présenté comme un simple outil pratique pour accéder aux services publics en ligne, le projet permettra surtout de surveiller tous les faits et gestes des citoyens...

Le 8 novembre, les membres du Parlement et du Conseil européen s’étaient mis d’accord sur le texte. Ce jeudi 7 novembre, 35 membres de la Commission ont voté en faveur de son adoption (13 contre, 6 abstentions).

La député européenne Virginie Joron (Identité et démocratie) et le député néerlandais Rob Roos (groupe desconservateurs et réformistes européens) ont indiqué sur X avoir voté contre.

✅ Avec mon collègue @Rob_Roos d’@ecrgroup qui se bat également contre ce nouvel outil de traçage et d’exclusion dit “passeport européen d’identité numérique” #eIDAS #IDWallet nous avons voté ce matin contre !



🗳️Rdv en février pour le vote final. pic.twitter.com/rv0N5YIjCN

— Virginie Joron (@v_joron) December 7, 2023

Les dangers du règlement eIDAS

Avec l’aide du règlement eIDAS (Electronic identification, authentification and trust services), un portefeuille d’identité numérique sera bientôt créé. Il permettra aux citoyens des 27 Etats membres de s'authentifier sur Internet pour accéder aux services publics et privés, et de partager et signer électroniquement des documents.

Présenté comme un simple outil pratique, ce portefeuille pourra surtout stocker les données biométriques des citoyens, ce qui n’est pas sans danger.

Comme le soulignait Rob Roos le 8 novembre dernier, le commissaire européen Thierry Breton n’a pas caché ses intentions de lier le portefeuille d’identité numérique au portefeuille d’euro numérique. Avec un tel système, il serait techniquement possible de tracer les transactions des citoyens, et donc, d’en interdire certaines...

🚨 BREAKING: Very bad news. The European Parliament and Member States just reached an agreement on introducing the Digital Identity, #eID.



Directly afterwards, #EU Commissioner Breton said: "Now that we have a Digital Identity Wallet, we have to put something in it...",… pic.twitter.com/SVC5exas9b