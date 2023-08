La France n’est plus la bienvenue au Niger

INTERNATIONAL - Ce mardi 1er août, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a publié un communiqué indiquant que "la France prépare l’évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays". Le Niger est sous un coup d'État depuis le 26 juillet et devient le troisième pays partenaire de l’Opération Barkhane à dénoncer la présence de l’armée française sur son territoire.

Jeudi dernier, le chef de la garde présidentielle Abdourahamane Tchiani a pris en otage le président Mohamed Bazoum, élu il y a 2 ans, afin de l'obliger à démissionner.

Des violences commises à l’encontre de l’ambassade française

L’évacuation des ressortissants français débutera aujourd’hui. Le quai d’Orsay justifie sa décision par les "violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens".

En effet, des milliers de manifestants pro-putschistes se sont réunis devant l'ambassade de France à Niamey, capitale du Niger, en scandant des slogans anti-français, avant d'être dispersés par des grenades lacrymogènes. Les manifestants ont dénoncé la tenue d’un Conseil de défense au sujet du putsch, convoqué par Emmanuel Macron samedi et vécue comme une véritable ingérence par certains.

En réaction à ces échauffourées, le chef de l’État français a répliqué qu’il ne tolérerait "aucune attaque contre la France et ses intérêts" au Niger, et promet que Paris répliquera "de manière immédiate et intraitable".

Les putschistes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie accusent désormais la France de vouloir "intervenir militairement", ce qu'a démenti la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, hier sur la chaîne BFMTV.

Encore un allié de la France en Afrique qui change de régime

Le Niger est l’un des cinq pays engagés au côté de la France dans le cadre de l’Opération Barkhane. Cette opération militaire avait été lancée en 2014 en partenariat avec la zone sahélo-saharienne composée de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Son objectif est de lutter contre l’implantation de groupes armés djihadistes dans toute la région.

Le Niger devient donc le troisième pays de cette zone à subir un coup d'État depuis 2020, après le Mali et le Burkina Faso. À chaque fois, la présence de l’armée française, et plus largement l’influence de la France, est dénoncée par les putschistes.