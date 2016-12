La Tunisie dans la crainte du retour au pays de ses 5.500 djihadistes

La Tunisie est l'un des principaux pourvoyeurs de combattants djihadistes étrangers en Irak et en Syrie. Pas moins de 5.500 sont partis, et si plusieurs centaines ont perdu la vie, une bonne partie pourrait prochainement revenir sur le sol national. Et faire craindre qu'ils continuent l'action terroriste dans leur pays d'origine.