Le président du Conseil fédéral suisse démissionnera fin 2023

DÉPÊCHE — Le président de la Confédération helvétique Alain Berset, qui a incarné la lutte contre le Covid-19 en Suisse, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions gouvernementales à la fin de l'année. C'est Viola Amherd, la vice-présidente du Conseil fédéral, qui prendra sa suite.

Fier de ce qu'il a accompli, Alain Berset assure que "C'est le bon moment de partir". Âgé de 51 ans seulement, il a joué un rôle primordial dans le récent sauvetage du Crédit Suisse, a relevé l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, et a fait figure d'autorité dans la gestion de crise du Covid-19. Des projets qui ressemblent à ceux portés par Emmanuel Macron en France, mais qui ne lui ont pas toujours valu le soutien populaire.

S'il faisait régulièrement la Une des médias locaux pour quelques fuites d'informations dans la presse, ou bien parce qu'il pilotait son avion de plaisance jusqu'en France, c'est surtout "l'énorme pression" qu'il a subie pendant la pandémie sur laquelle on s'attarde au moment de son départ. Il avait reçu plusieurs menaces de mort, notamment à cause des restrictions sanitaires qu'il avait imposées, et avait été mis sous protection policière — fait rare en Suisse. En définitive, s'il dit n'avoir "jamais imaginé une telle violence", il assure aussi que tout cela n'a rien à voir avec sa démission.

Quand on lui demande ce qu'il va faire, M. Berset plaisante : "Quelqu'un m'a dit que c'était la journée du yoga aujourd'hui. Peut-être qu'il faut commencer le yoga".

Les Suisses iront aux urnes le 23 octobre afin de renouveler les 200 sièges du Conseil national — la chambre basse — et 45 des 46 sièges du Conseil des États, qui représente les cantons suisses.