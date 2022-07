Le Sri-Lanka instaure un "passe carburant"

Depuis le 16 juillet dernier, alors que le pays est en plein chaos politique à cause de graves pénuries, le ministère de l'Énergie sri-lankais a instauré un "passe carburant" ("National Fuel Pass"). Chaque citoyen doit désormais enregistrer son véhicule sur le site du gouvernement (un véhicule par ID) afin qu'un QR code lui soit attribué, après quoi il saura chaque semaine combien d'essence il peut acheter.

Avec le support de l'Institut des technologies de la communication et de l'information (ICTA), le ministère a organisé le programme en fonction des plaques d'immatriculation. Selon les derniers numéros apparents, les citoyens auront la possibilité d'aller à la station-service deux fois par semaine :

Plaques d'immatriculation se terminant par 0, 1 ou 2 : lundi et jeudi.

Plaques d'immatriculation se terminant par 3, 4 ou 5 : mardi et vendredi.

Plaques d'immatriculation se terminant par 6, 7, 8 ou 9 : mercredi, samedi et dimanche.