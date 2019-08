Manifestations à Hong Kong: coup de feu et canons à eau

Canons à eau et tir de semonce. Un cap semble avoir été franchi par les forces de sécurité de Hong Kong, lors d'une nouvelle manifestation dimanche 25.

Au sein du cortège, des manifestants ont descellés des pavés et des cocktails molotov ont été lancés sur les forces de l'ordre. Lesquelles avaient déployé des canons à eau. Si l'image n'étonne pas en France, notamment après plusieurs mois de manifestations de Gilets jaunes, leur usage est très rare à Hong Kong et les autorités avaient annoncé qu'elles n'y recourraient qu'en cas de "perturbation à grande échelle de l'ordre public".

Un policier a également fait usage de son arme durant cette journée, sans faire de blessé puisqu'il s'agirait d'un tir de semonce en l'air. Il s'agirait cependant de la première balle tirée par la police depuis le début de la contestation.

La mobilisation, qui était née du rejet d'un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine, a considérablement élargi ses revendications, demandant désormais notamment l'avènement du suffrage universel.

Ce mouvement constitue pour les autorités hongkongaises et pour Pékin le plus gros défi dans l'ex-colonie britannique depuis sa rétrocession en 1997. Hong Kong bénéficie depuis d'un régime dérogatoire au reste de la Chine avec notamment des libertés plus importantes et un système judiciaire propre.