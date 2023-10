Le Conseil de sécurité de l’ONU rejette l’adoption d’une résolution russe pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza

Le 16 octobre, le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas réussi à atteindre le nombre de votes nécessaire pour faire adopter la proposition de résolution émanant de la Russie, qui appelait à la mise en place d’un cessez-le-feu humanitaire à Gaza.

Cela fait 10 jours que la ville de Gaza est ravagée par d’intenses combats entre Israël et les militants du Hamas.

Quatre membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté contre

La proposition russe appelait à la mise en place d’un cessez-le-feu humanitaire, à la libération de tous les otages et à l'évacuation en toute sécurité des civils. Cependant, l’absence de condamnation explicite du mouvement extrémiste du Hamas dans le projet a divisé l’assemblée.

Cinq pays ont voté pour (la Chine, le Gabon, le Mozambique, la Russie et les Émirats arabes-unis) tandis que quatre autres ont voté contre (la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis). Les six membres du Conseil de sécurité restants se sont abstenus, à savoir l’Albanie, le Brésil, l’Équateur, le Ghana, Malte et la Suisse.

Pour que le Conseil puisse adopter une résolution, la proposition doit recueillir au moins neuf voix favorables, sans qu'aucun de ses cinq membres permanents ne s'y oppose ou n'y mette son veto. La résolution n’a donc pas été adoptée.

