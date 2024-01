Pologne : les premières mesures préoccupantes prises par le nouveau Premier ministre Donald Tusk

MONDE - Les premières mesures prises par le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, inquiètent. Le 19 décembre, son ministre de la Culture a limogé les dirigeants des médias du service public. Le 9 janvier, c'est le ministre de l’Intérieur du gouvernement précédent qui a été arrêté au palais présidentiel.

Donald Tusk a été président du Conseil européen de 2014 à 2019. Chef d’une coalition des forces pro-européennes en Pologne, il a été élu Premier ministre il y a tout justed un mois, le 11 décembre 2023. Il a succédé à un exécutif dirigé par le parti Droit et Justice (PiS). La restauration de la démocratie en Pologne était la principale promesse de campagne de Tusk, dont les premières mesures ont été prises à l’encontre... des médias.

Les dirigeants des médias de service public limogés

Cela fait quelques années que la Commission européenne recommande de mettre en conformité les médias de service public avec les normes européennes, notamment le nouveau règlement sur la liberté des médias (European Media Freedom Act) qui est en pleine discussion. Voilà qui est chose faite.

Dans la soirée du 19 décembre, le ministre de la Culture, Bartłomiej Sienkiewicz, à peine nommé, a adopté au Parlement une résolution appelant à l’indépendance, l’impartialité et le pluralisme des télévisions et radios publiques. Les patrons des antennes de la TVP (radiodiffuseur public), de la radio polonaise Polskie Radio, et de l'agence de presse polonaise PAP ont dans la foulée été remerciés, puis remplacés.

Ces mesures ont déclenché une vague de protestations massive à Varsovie. La cour de justice polonaise a jugé les nouvelles nominations illégales, mais le ministère de la Culture compte faire appel.

L'opposition, dirigée par le PiS, et dont le président du pays Andrzej Duda, est issu, accuse ouvertement le gouvernement de Tusk de prendre illégalement le contrôle des médias publics. Et ce n’est pas la seule mesure inquiétante prise par le nouveau gouvernement.

L’ancien ministre de l’Intérieur arrêté

Mardi 9 janvier, Mariusz Kaminski, ministre de l’Intérieur du précédent gouvernement de 2019 à 2023, ainsi que son bras droit, Maciej Wasik, ont été placés en détention provisoire. En décembre, un tribunal avait condamé en appel les deux hommes à deux ans de prison ferme pour abus de pouvoir. L’ancien ministre aurait illégalement déclenché une enquête visant un membre de la coalition au pouvoir en 2007.

Les deux hommes ont été arrêtés à l’occasion d’une cérémonie se tenant dans le palais présidentiel.