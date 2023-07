Sommet Russie-Afrique : Poutine promet des céréales "sans frais" aux pays dans le besoin

DÉPÊCHE — Vladimir Poutine a ouvert ce jeudi 27 juillet le deuxième sommet Russie-Afrique, organisé à Saint-Pétersbourg, en promettant de livrer gratuitement des céréales à six pays africains. Il cherche ainsi à renforcer ses relations avec l'Afrique, en assurant pouvoir pallier le manque des exports ukrainiens.

Le 17 juillet dernier, le président russe avait mis fin à un accord céréalier passé sous l'égide des Nations unies et de la Turquie un an plus tôt, qui permettait à l'Ukraine de poursuivre l'exportation de ses céréales à travers la mer Noire malgré la guerre. "Aucune des conditions de l'accord concernant les livraisons russes de céréales et d'engrais n'a été remplie", a-t-il dénoncé, accusant les pays occidentaux de faire barrage aux livraisons russes.

Aujourd'hui, il assure aux pays africains que Moscou pourra "dans les mois qui viennent" livrer gratuitement jusqu'à 50.000 tonnes de céréales à six pays : le Zimbabwe, la Somalie, l'Érythrée, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso.

"Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes sur le plan commercial, mais aussi sur celui (des livraisons humanitaires) à titre gracieux", a-t-il déclaré, en affirmant que la Russie était un producteur "solide et responsable". Par ailleurs, la Russie s'est dit prête à exporter ses céréales "sans frais" vers les pays dans le besoin.

Pour Moscou et ses partenaires, "il est nécessaire de trouver des terrains d'entente, de s'expliquer (...) sur des questions d'actualité, par exemple sur l'accord céréalier", a souligné auprès de l'AFP Vsevolod Sviridov, expert du Centre d'études africaines de la Haute école d'économie de Moscou.

De façon générale, "le cadre dans lequel la Russie et l'Afrique interagissent a profondément changé", observe-t-il : "Donc, évidemment, il faut redéfinir (ces) relations".