Taïwan mène à son tour des manœuvres militaires et accuse la Chine de préparer une invasion

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Joseph Wu a dénoncé mardi la velléité de la Chine d’utiliser ses exercices militaires en guise de prétexte pour « préparer » une invasion et « altérer le statu quo » dans la région Asie-Pacifique, rapporte France info. « La Chine a utilisé les exercices et sa feuille de route militaire pour préparer l'invasion de Taïwan », a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse à Taïpei : « La véritable intention de la Chine est d'altérer le statu quo dans le détroit de Taïwan et dans toute la région ».

À son tour, l’armée de Taïwan s’est lancée ce mardi dans un exercice d'artillerie à balles réelles simulant la défense de l'île contre une agression chinoise. Les exercices, avec un deuxième prévu jeudi, impliqueront le déploiement de plusieurs centaines de soldats et d'environ 40 obusiers, a indiqué l'armée. Pour autant, selon Lou Woei-jye, porte-parole du huitième corps d'armée de Taïwan, les exercices taïwanais étaient déjà programmés et ne seraient pas organisés en réponse aux exercices chinois en cours, a-t-il déclaré lundi.

La Chine a commencé jeudi d’importantes manœuvres militaires autour de Taïwan, en réponse à la visite de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à se rendre sur l'île autonome depuis des décennies. La fin de ces exercices militaires étaient prévus pour dimanche midi dernier, mais la Chine a annoncé le lundi 8 août sa décision de les prolonger.