Allocation de rentrée scolaire 2020 : combien, comment et pour qui cette aide de la CAF ?

A combien s'élève l'allocation de rentrée scolaire 2020 ? Qui peut en bénéficier et comment la toucher ? Le point sur cette aide à la préparation de l'année d'école de plus de 5 millions de jeunes Français.



Depuis le 18 août, les parents d’enfants scolarisés ont commencé à percevoir, sur leur compte bancaire, l’allocation de rentrée scolaire 2020. Une aide dont le montant est bien plus important que prévu : en effet, en raison de l’épidémie de Covid-19 et des difficultés financières qu'elle a pu engendrer pour les Français, l’allocation de rentrée de scolaire a été revue à la hausse de 100€. Elle ne devait initialement augmenter que d'1€, puisque le gouvernement avait décidé, cette année, de revaloriser les prestations familiales de 0,3%.



Quel est le montant de l’allocation de rentrée scolaire 2020 ?

En pratique, l’allocation de rentrée scolaire varie en fonction de l’âge de l’enfant :

Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, elle s’élève à 469,97€.

Pour ceux âgés de 11 à 14 ans, en âge donc d’être au collège, son montant est de 490,39€.

Enfin, pour les lycéens (âgés de 15 à 18 ans), elle s’élève à 503,91€.



Quel est le plafond de ressources pour toucher l’allocation de rentrée scolaire 2020 ?

L’allocation de rentrée scolaire est destinée à aider les parents à faire face aux frais liés à la rentrée. Elle concerne toutes les familles dont le revenu net catégoriel (comprenez l’ensemble des revenus auxquels on enlève les charges, comme les pensions alimentaires et les abattements fiscaux) de l’année 2018 ne dépasse pas un plafond. Celui-ci varie bien entendu en fonction du nombre d’enfants à charge au 31 juillet 2020.



Ainsi, ce revenu ne doit pas dépasser :

Pour 1 enfant à charge : 25 093€

Pour 2 enfants à charge : 30 884€

Pour 3 enfants à charge : 36 675€

Pour 4 enfants à charge : 42 466€

Pour 5 enfants et plus : + 5 971€ par enfant

Au total, selon le gouvernement, environ 5 millions d’enfants et quelque trois millions de familles vont bénéficier de cette aide cette année.



Comment percevoir l’allocation de rentrée scolaire 2020 ?

Les familles qui sont déjà allocataires de la CAF n’ont en principe aucune démarche à faire pour percevoir l’allocation de rentrée scolaire. En revanche, les parents dont l’enfant entre au CP mais qui n’aura 6 ans qu’après le 31 décembre 2020 devront adresser un certificat de scolaire à la CAF. Ceux dont les enfants sont âgés de 16 à 18 ans devront produire une attestation sur l’honneur de scolarisation.