EuroDreams, le nouveau jeu de tirage européen présenté par la FDJ

Une rente de 7.2 millions d'euros sur 30 ans, un univers coloré et une dimension internationale : voilà la recette du nouveau jeu de tirage de la Française des Jeux (FDJ), l'EuroDreams. Le 20 octobre, la loterie a annoncé qu'il s'agissait ni plus ni moins que d'un "lancement majeur", un "nouveau chapitre de notre histoire".

Voilà vingt ans que l'EuroMillions a été inauguré ; il faut du neuf, notamment pour séduire la population des "25-40 ans désireuse de nouveauté", explique la PDG du groupe FDJ Stéphane Pallez. "20.000 euros par mois pendant 30 ans", c'est ce que promet EuroDreams pour répondre à cet enjeu, "en utilisant des codes différents : un univers coloré, un peu pop."

Ce jeu de tirage international sera organisé par neuf loteries européennes (dont la FDJ), et sera ainsi disponible pour les Français, Portugais, Espagnols, Belges, Irlandais, Luxembourgeois, Autrichiens et Suisses. Voici les règles : une grille à 2.50€, deux tirages par semaine, "une chance sur 19 millions de remporter le gain maximum".

Comme le rapporte l'AFP, les prises de jeu pour ce "petit frère d'EuroMillions" ouvriront le 30 octobre, pour un premier tirage le 6 novembre.

"Nous nous donnons deux mois pour voir comment il démarre et on verra sur cette base si on peut donner des perspectives. Il n'a pas la taille d'EuroMillions, mais ça peut être un jeu qui s'inscrit dans nos plus grands jeux à terme", estime Stéphane Pallez, pour qui il s'agit d'un "lancement majeur".