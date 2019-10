Junto : l'excellence au service du growth marketing

PARTENAIRE - Fondée en 2016, l'agence de marketing Junto fait des émules en conseillant les start-ups, PME et PMI en acquisition BtoB et BtoC. Axée growth marketing, l'équipe de consultants experts coache les entreprises sur les priorités en matière de publicité sur Internet et les dirige stratégiquement. En 2019, la part de la communication digitale dans le budget des sociétés françaises est de 40 % minimum.

Une offre marketing innovante

Junto attire toujours plus de startups grâce à une offre marketing inédite basée sur les offres en ligne. L'objectif est de donner une meilleure visibilité à l'entreprise et de cibler une nouvelle clientèle. Face aux enjeux commerciaux actuels, des outils tels que Google Ads et Facebook Ads ne peuvent qu'aider à se démarquer de la concurrence pour finalement attirer le bon public. En collectant les données de façon fiable et rigoureuse, le manager affine sa stratégie et cible plus facilement les besoins des consommateurs : particuliers et professionnels.

La start-up met à profit les connaissances de ses collaborateurs et évite aux petites d'entreprises de créer une équipé dédiée uniquement à l'acquisition de clients en ligne.

Des sujets parfaitement maîtrisés

Les conseillers Junto n'en sont pas à leur coup d'essai. Etienne Alcouffe, le fondateur de Junto, a fait ses premières armes dans une société spécialisée Google Ads et Facebook Ads. Gérer une campagne publicitaire de plusieurs milliers d'euros ne lui fait pas peur. Son principal collaborateur, Raphaël Le Corre, est un account Manager et un Campaign Specialist expérimenté, ayant travaillé plusieurs années pour des groupes aussi connus que Warner Bros et Google. Sa mission est d'aider les managers à définir une stratégie en s'appuyant sur son expertise technique.

Les experts en digitalisation utilisent largement les médias payants mais conseillent plus globalement sur les différents leviers de communication en ligne. Une stratégie publicitaire adaptée en découle.

Des services personnalisés pour chaque entreprise

Junto propose différents services liés aux campagnes publicitaires sur internet. Le consultant aide les TPE et les PME à faire leurs premiers pas avec Google Ads dans l'optique de capturer les intentions d'achat des clients potentiels et d'utiliser ces informations à bon escient pour vendre plus. Il conseille sur les audiences à privilégier sur Facebook Ads en fonction de son activité, met en contact avec des influenceurs réputés, aide à profiter au mieux des leviers SEO, etc. Il utilise Google Analytics et d'autres moyens statistiques pour comprendre le comportement des utilisateurs du web et faire un point sur le retour sur investissement (ROI).

C'est en accompagnant les professionnels dans leur ascension digitale que Junto montre son véritable potentiel.



Junto est la société de conseil en marketing qui à le vent en poupe. Pourquoi ? L'expertise technique et l'expérience de ses consultants a déjà su séduire plusieurs centaines de clients dont Stade de France, Havana Club, La Modeuse, Pernod Ricard ou encore RedLuxury Group. Soucieux des performances de leurs clients, les conseillers en marketing mettent tout en oeuvre pour l'obtention de résultats rapides et visibles sur le long terme.