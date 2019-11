King Jouet à Paris : deux nouvelles boutiques de jouets pour les cadeaux de Noël

En inaugurant deux magasins King Jouet à Paris à quelques semaines des fêtes de Noël, la marque confirme sa volonté de venir à la rencontre d’une nouvelle clientèle : les parisiens et plus généralement une population plus urbaine. Un pari risqué ou une réponse à une tendance de fond ?

Créée en 1987 en Isère à Voiron, l’enseigne King Jouet a su s’imposer, au fil des années, comme un acteur incontournable sur le marché des jouets dans l’Hexagone. Avec 240 points de vente, regroupant affiliés et franchisés, l’enseigne a su résister à la crise qui a frappé ce secteur d’activité depuis plusieurs années. En attirant plus de 130.000 nouveaux clients en 2018, King Jouet a ainsi enregistré une hausse de son activité à 250 millions d’euros l’année passée (+4.1 %) sur un marché du jouet, qui était en légère baisse (-0.8 %).

Le groupe a néanmoins changé de stratégie en 2019, souhaitant séduire un public plus urbain. Alors que la totalité de ses points de vente était installée en périphérie des villes moyennes, le groupe a testé un nouveau concept plus urbain à Strasbourg et à Lyon. Et cette nouvelle formule a été inauguré en octobre à Paris (Rue de Rivoli). Un second point de vente a ouvert ses portes boulevard Saint Michel ces derniers jours, et King Jouet annonce la création d’une vingtaine de points de vente dans les mois à venir.

Un magasin de jouets à Paris, une nouvelle offre pour répondre aux envies des enfants et aux attentes des parents

Sur 800 m2, le magasin de la rue de Rivoli concrétise cette nouvelle ambition, que souhaite afficher le marchand de jouets. Bien évidemment, les clients peuvent accéder aux 20.000 références de King Jouet. Bien implanté sur la Toile, le groupe entend ainsi faciliter le retrait des achats à ses clients notamment en cette période de Noël qui s’annonce.

Mais le nouveau concept a été décidé principalement pour booster l’image de King Jouet auprès d’un public citadin, peu habitué aux offres du commerçant isérois. Pensé comme un magasin de proximité, le point de vente de la Rue de Rivoli invite ainsi les parents et les enfants à vivre une expérience ludique et enrichissante. Les jeux et jouets éducatifs fabriqués en France sont mis en avant, pour attirer une clientèle urbaine plus habituée à la promotion des jouets stars. Se démarquer des concurrents mais aussi des Pure Players, l’ambition de King Jouet est claire et le groupe entend bien accompagner les parents dans le choix des prochains cadeaux, qu’il faudra glisser au pied du sapin.

C’est un pari qu’a donc pris King Jouet en inaugurant ses deux points de vente à Paris quelques semaines seulement avant le rush des fêtes de fin d’année. Et le groupe espère bien pouvoir accélérer le développement de ce nouveau concept, en réussissant à séduire les consommateurs parisiens dès cette fin d’année 2019.