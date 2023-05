La France accueillera la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe, alimentée par Holosolis

ÉNERGIE/DEPÊCHE - La France a remporté la course contre d'autres pays européens pour accueillir ce qui sera la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe. Un projet considéré d'un grand intérêt stratégique pour ne pas dépendre autant de la Chine dans la "transition énergétique".

Le président d'Holosolis, Jan Jacob Boom-Wichers, a confirmé lundi dernier le choix de la France (et de la Moselle) lors d'un sommet d'affaires à Versailles organisé par le président de la République, Emmanuel Macron. L’entreprise dit avoir choisi la France pour "le savoir-faire et la disponibilité de sa main-d'œuvre, la qualité de ses infrastructures" et aussi pour "la nature à faible teneur en carbone de l'énergie produite dans le pays".

Ce projet, qui coûtera 700 millions d'euros et créera 1 700 emplois, présente un intérêt stratégique majeur en raison de la décision européenne de retrouver une souveraineté industrielle. "La Chine est actuellement responsable de 80% des modules photovoltaïques installés dans le monde, contre 3% dans l'Union européenne", souligne l'entreprise.

En raison de l'explosion de l'autoconsommation, la sécurité d'approvisionnement en panneaux solaires à des prix raisonnables est devenue essentielle pour de nombreux pays européens.

La question est de savoir si la nouvelle usine sera en mesure de proposer des prix compétitifs par rapport à la Chine. L'entreprise fabriquera des panneaux pour les toitures de logements, les toitures industrielles et les toitures agricoles. Le projet implique l'Europe qui communique autour de son plan REPowerEU, qui vise à développer 600 gigawatts d'énergie solaire d'ici à 2030.