Le secteur de l'immobilier et ses tendances en 2020

Le secteur immobilier est en constante évolution en France, et les professionnels du milieu rivalisent d'ingéniosité pour proposer des offres à la hauteur des besoins des Français. Qu'ils soient en quête de biens à acheter ou à louer, ou qu'ils désirent vendre des biens immobiliers, ils ont besoin d'agences et de gestionnaires immobiliers ayant des concepts novateurs.

Et lorsqu'il est question d'innovation, nous ne pouvons que parler des Agences de Papa, la première agence immobilière véritablement low-cost qui est en passe d'ubériser l'immobilier en France.

En quoi Les Agences de Papa fait-elle bouger les lignes dans le secteur de l'immobilier ?

Les détails.

Le concept des Agences de Papa

Les Agences de Papa est une agence immobilière qui a vu le jour grâce à 3 papas. Ces pères fondateurs rêvent d'un secteur immobilier où l'acquisition et la vente de biens immobiliers ne seraient plus aussi compliquées et coûteuses qu'aujourd'hui. Il n'y a qu'à aller voir sur leur site Lesagencesdepapa.fr, et cela saute aux yeux : les papas ne font pas comme les autres ! L'agence immobilière préfère apparemment le t-shirt à la chemise, et le ton est plus léger, voire même humoristique. Une approche vraiment plus légère de l'immobilier qui se voit aussi à travers les petites vidéos humoristiques qui ont propulsé l'agence sur les réseaux sociaux !

Les Agences de Papa se démarque aussi de la concurrence avec une commission unique de 2000 euros TTC qui inclut : tous les services de l'agence, allant de l'accompagnement d'un agent, à la signature du compromis de vente. Pas étonnant qu'elle ait aussi été qualifiée de leader de la commission low-cost dans son secteur !

L'avenir de l'immobilier selon l'agence

Avec l'agence immobilière low-cost, il y aura du neuf dans l'immobilier cette année, notamment avec son application. Destinée aux clients et aux agents commerciaux, celle-ci a été développée dans le but de faciliter les transactions immobilières. Estimation de prix, paiement sécurisé, mise en ligne d'annonces, aides à la rédaction d'annonce, tchat, etc. Ce sont autant de services qui seront disponibles via cette application.

À travers cet autre concept, les Agences de Papa poursuit ses efforts, et s'appuie sur des technologies modernes pour rendre l'immobilier aussi accessible qu'un uber ! Tous les services de l'agence se trouvent pour ainsi dire dans la poche des clients puisqu'ils tiennent dans un smartphone !

La rapidité, c'est aussi le maître-mot de l'agence qui veut satisfaire les besoins des primo-accédants et propriétaires, tout en prenant en compte leur pouvoir d'achat.

Avec les Agences de Papa, le marché de l'immobilier combinera la chaleur humaine d'une équipe décontractée avec la maîtrise parfaite des technologies pour garantir des services fluides et efficaces. La place belle sera faite aux transactions automatiques, les agents commerciaux pourront mieux optimiser leur temps, tandis que du côté du client, il ne sera plus question d'investir des sommes folles pour trouver ou vendre un bien immobilier. Tout ceci au détriment du mode de travail traditionnel des agences immobilières qui est apparemment en passe de devenir obsolète.