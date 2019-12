Les néobanques, la nouvelle génération de banque

La révolution numérique touche tous les domaines. Le marché bancaire n’échappe pas à cette déferlante. Jusqu’alors, ouvrir un compte dans une banque classique, tenait parfois du parcours du combattant. Pour peu que vos revenus soient irréguliers ou faibles ou que vous soyez inscrit sur un des fichiers de la banque de France (FCC, FICP, FNCI) ouvrir un compte dans une banque « classique » est désormais presque impossible.

Même si la réglementation française oblige les banques à ouvrir un compte à toutes personnes qui en fait la demande, cette démarche est longue et difficile afin de décourager les personnes à faibles revenus. Mais comme nous allons le voir il existe des solutions alternatives.

L’avènement des néobanques

Depuis quelques années maintenant, des offres bancaires alternatives ont vu le jour. Ces banques nouvelle génération, ce sont les néobanques à l'instar de Ma French Bank, créée par La Banque postale. Il n’aura pas fallu longtemps avant que des acteurs voient le jour, sur ce marché délaissé par les banques classiques et les banques en ligne.

En Europe le phénomène est arrivé du Royaume-Uni et d’Allemagne, et depuis des acteurs français sont apparus (Compte Nickel, Qonto…). Ce ne sont pas forcément des établissements de crédit comme les banques classiques : ces enseignes disposent pour la plupart d’un nouveau statut appelé « établissement de paiement ». Ces entités juridiques créées depuis 2010 sont autorisées dans le cadre de la suppression du monopole de la fourniture des services de paiement par les établissements de crédit (banques classiques). Cependant, il existe dans cette vaste constellation de véritables banques et établissements de crédit, à l'instar de Ma French Bank ou encore d'Orange Bank.

Cette nouvelle génération de banque propose d’ouvrir et de gérer son compte en banque en ligne ou depuis une application. Chez certaines néobanques il suffit de 10 minutes et d’un justificatif d’identité pour pouvoir ouvrir un compte. La démarche se fait en ligne ou depuis son smartphone, et sans condition de revenu. C’est une véritable révolution, et un soulagement pour beaucoup de personnes en difficulté, de pouvoir à nouveau bénéficier de services bancaires performants, à des coûts raisonnables.

Les services proposés par les néobanques

Les néobanques sont souvent appelées banques mobiles car elles s’appuient sur une application via Smartphone pour gérer toutes les opérations. On pourra consulter son solde en temps réel, faire des virements, ajouter des bénéficiaires, utiliser des outils statistiques de catégorisation des dépenses, modifier ses plafonds de dépense...

Les maîtres mots de ces nouvelles offres sont simplicité et mobilité. Les néobanques offrent des moyens de paiement sous forme de carte (MasterCard ou Visa) à autorisation systématique . Ce sont des cartes qui, comme leur nom l’indique, font une demande d’autorisation pour chaque opération de paiement, afin de s’assurer que le montant est disponible sur le compte. C’est une option qui s’avère utile pour les jeunes et l’apprentissage de la gestion de leur budget ou pour les personnes avec de faibles revenus.

Dernièrement l’offre évolue, et de nouveaux services premium, viennent concurrencer les offres de cartes classiques premium. Des offres payantes comprenant des assurances voyages, assurance rapatriement, ainsi que des assurances protégeant les accidents de la vie.

Ces néobanques s’adaptent vite à leur environnement et à leur clientèle. Elles connaissent une très forte croissance et séduisent de plus en plus de personnes. Elles revendiquent déjà plusieurs millions de clients.