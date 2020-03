Une épidémie de Covid-19 en Inde gripperait l'industrie informatique mondiale

Véritable cœur des prestations informatiques pour les entreprises du monde entier, l’Inde est sous surveillance. Les grandes entreprises redoutent la propagation de l’épidémie du Covid-19 à travers le pays.

Avec 1,3 milliard d’habitants, l’Inde est le pays à risques, que toute la planète regarde. Le pays a déjà fermé toute ses frontières, et tente, par tous les moyens, de juguler l’épidémie. Les spécialistes redoutent les ravages que le coronavirus COVID-19 pourraient faire dans un pays dans lequel le système de santé est souvent présenté comme défaillant.

L’Inde, une économie tournée vers la mondialisation et les exportations

Outre la crise sanitaire et sociale que la pandémie pourrait initier à travers le pays, les pays occidentaux redoutent aussi les conséquences en cascade. Comme en Chine, une épidémie d’ampleur risquerait de mettre à mal une industrie manouvrière, qui entrainerait la rupture de la chaine d’approvisionnements de nombreuses entreprises européennes et françaises notamment.

L’Inde, le leader mondial de la sous-traitance informatique

Mais l’Inde est aussi le premier acteur de la sous-traitance informatique, et la quasi-totalité des grands groupes internationaux délèguent une partie de la gestion et de la maintenance de leurs outils numériques à des entreprises indiennes, installées à Bangalore, New Dehli, Hyderabad, …

L’Inde, le prestataire informatique du Web mondial

Avec plus de 4 millions de salariés à bas coût (les ingénieurs informatiques indiens sont rémunérés jusqu’à 5 fois moins chers que leurs homologues occidentaux), l’Inde est devenu le service informatique de l’économie mondiale. Et si l’absentéisme venait à s’accroitre, c’est toute l’économie du Digital qui serait grippée. Des services de géolocalisation aux outils de gestion financière pour les banques, toutes les entreprises sont concernées et certaines réfléchissent déjà aux solutions d’urgence à déployer pour faire face à un tel risque.