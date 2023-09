Bientôt une "allocation pour tous les étudiants" ?

DÉPÊCHE — Mardi 19 septembre, 14 présidents d'université ont appelé dans une tribune publiée par Le Monde à la création d'une "allocation d'études pour tous les étudiants". L'idée est simple : "juguler la pauvreté" et faciliter "le développement de l'autonomie" des jeunes.

Les signataires de la tribune préconisent "une réforme structurelle d'envergure des bourses, avec pour objectif la mise en place d'une allocation d'études pour toutes les étudiantes et tous les étudiants, à l'instar de ce qui se pratique dans d'autres pays d'Europe".

"Ni les bourses sur critères sociaux, qui concernent environ 750.000 étudiants", ni les "aides exceptionnelles", débloquées fin 2022 par le gouvernement en faveur des associations soutenant les étudiants précaires, "ne suffisent à juguler la pauvreté étudiante", expliquent les auteurs, responsables de 14 universités — parmi lesquelles Montpellier, Aix-Marseille, Strabourg, Lumière-Lyon-II, Jean-Moulin-Lyon III, Sorbonne Université ou Paris I-Panthéon Sorbonne.

Une allocation d'études pour tous "permettrait de réduire les inégalités socio-économiques, mais aussi les effets de ruptures familiales, favorisant ainsi l'accès aux études supérieures et la cohésion sociale", plaident-ils. Cela "faciliterait par ailleurs le développement de l'autonomie des étudiants", leur garantirait "un revenu décent" et "constituerait une véritable reconnaissance économique et sociale".

Cette allocation pourrait selon eux "évoluer au fil de la progression dans un cursus". L'autonomie financière des étudiants "favoriserait par ailleurs les mobilités internationales", et s'inscrirait "dans un véritable projet de société", fondé notamment sur "l'accès du plus grand nombre à l'enseignement supérieur", poursuivent-ils.

Comme le rapporte l'AFP, une revalorisation du montant des bourses étudiantes (de 37 euros par mois) a eu lieu à la rentrée, et une réforme structurelle est attendue dans les mois à venir.