Cancers pédiatriques de Sainte-Pazanne : de très nombreux polluants dans les cheveux des enfants

Des traces de pesticides, de perturbateurs endocriniens et de métaux lourds ont été retrouvés dans les cheveux d’une vingtaine d’enfants de Sainte-Pazanne. Dans cette commune de Loire-Atlantique, 17 cas de cancers pédiatriques ont été recensés depuis 2015 et 4 enfants sont décédés.

En dépit de ses analyses approfondies dont les résultats avaient été rendus publics fin août, l’Agence Régionale de Santé (ARS) n’avait pas identifié de cause commune aux 17 cas de cancers pédiatriques survenus dans cette petite commune de 6500 habitants.

Les eaux souterraines de Sainte-Pazanne particulièrement polluées

Plus de 150 prélèvements et mesures avait été réalisés sur l’air intérieur et extérieur, sur les eaux potable et souterraine, ainsi que sur le sol et les champs électromagnétiques alentours. Les eaux souterraines présentaient des teneurs 20 000 fois supérieures à la norme en hydrocarbures, pesticides, benzopyrène et benzène.

Des concentrations de radon, un gaz radioactif d’origine naturelle, avaient par ailleurs été relevées dans une partie de l’école Notre-Dame-de-Lourdes. Dans cet établissement privé de 400 élèves, 4 enfants ont développé un cancer ces dernières années.

L’ARS avait conclu, fin août, à un probable effet cocktail.

Une campagne de dons pour financer des analyses complémentaires

Les parents de Sainte-Pazanne se sont rassemblés au sein du collectif « Stop au cancer pédiatrique » et ont commandé des analyses toxicologiques sur les cheveux d’une vingtaine d’enfants, certains en bonne santé, d’autres malades ou décédés.

Conclusion : un nombre très important de polluants organiques (pesticides, perturbateurs endocriniens) et de métaux lourds ont été retrouvés. Ils indiquent que les enfants ont été en contact avec ces polluants dans les trois derniers mois. Le 10 octobre, ce sont les résultats de l’étude épidémiologique réalisée à partir du questionnaire de Santé Publique France qui doivent être dévoilés.

Parallèlement, le collectif de parents poursuit ses recherches et a lancé une campagne de dons sur Internet afin de récolter des fonds qui serviront notamment à financer des analyses environnementales et inorganiques complémentaires.

Dans les prochains jours, la députée de Loire-Atlantique Sandrine Josso doit déposer une résolution d’enquête parlementaire à l’Assemblée nationale. Une demande qui porte sur l’effet cocktail et la chronicité des risques environnementaux pour les enfants.