De la viande produite en laboratoire : bonne ou mauvaise idée pour la planète ?

Pour la première fois, de la viande a été produite dans l’espace. Une avancée prometteuse pour nourrir les astronautes et l’humanité. Mais quid pour le climat ?

L’information a de quoi faire sourire ou rêver : pour la première fois, de la viande a été produite dans l’espace. A l’origine de cette première, la start-up israélienne Aleph Farms qui, début 2018, faisait parler d’elle en parvenant à cultiver un steak en laboratoire. Cette fois, des cellules bovines ont été envoyées sur la Station Spatiale Internationale et reproduites grâce à une bio-imprimante tridimensionnelle, qui imite le processus naturel de régénération des tissus musculaires de l’animal.

Cette expérience pourrait, à terme, avoir deux applications intéressantes : fournir de la viande aux occupants de la station spatiale internationale et, surtout, produire du bœuf pour l’humanité qui en mange de plus en plus, avec les conséquences environnementales que l’on connaît.

Mais cette innovation ne serait-elle pas une fausse bonne idée à long terme ? Selon une étude des chercheurs d’Oxford, la viande de synthèse a certes moins d’impact sur le climat à moyen terme mais, d’ici la fin du millénaire, c’est la production de bœuf traditionnelle qui sera la moins polluante. En effet, contrairement au CO2, le méthane rejeté par les bovins ne s’accumule pas dans l’atmosphère. Gageons que dans les mille ans à venir, l’humanité aura modifié ses habitudes alimentaires.