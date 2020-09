En Europe, 13% des décès sont dus à un environnement pollué

C’est le constat du dernier rapport dressé par l’Agence européenne de l’environnement. La pollution atmosphérique et sonore, les conséquences du réchauffement climatique et l’exposition à des produits chimiques dangereux mettent en danger la santé des populations.

Avec plus de 400000 décès prématuré chaque année au sein de l’Union européenne, la pollution de l’air arrive sans surprise en tête des menaces environnementales pesant sur la santé des habitants. On le sait moins, mais 12000 décès sont causés par la pollution sonore.

Le rapport de l’AEE, qui a été publié mardi 8 septembre, pointe au total 630000 morts provoquées annuellement par la mauvaise qualité de l’environnement, s’appuyant pour ce faire sur des chiffres datant de 2012.

Au-delà des statistiques, et de la relation établie entre environnement et santé, le document met en lumière un lien direct entre le niveau socio-économique des pays et les maladies provoquées par la pollution, cancers, maladies cardiovasculaires ou respiratoires...

Triple fardeau

Ainsi en Roumanie, un décès sur cinq est lié à un environnement dégradé. Dans des pays comme la Suède et le Danemark, le chiffre tombe à un sur dix.

« Les personnes les plus pauvres sont exposées de manière disproportionnée à la pollution et aux conditions météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur et le froid »

L’Agence européenne de l’environnement parle de « triple fardeau » (pauvreté, mauvaise qualité de l’environnement, mauvaise santé) pour les communautés défavorisées.

Pour son directeur exécutif, Hand Bruyninckx, « une action forte est nécessaire pour protéger les plus vulnérables de notre société (…) La prise en considération de ces interconnexions soit s’inscrire dans une approche intégrée en faveur d’une Europe plus inclusive et plus durable ».