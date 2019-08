Incendies en Amazonie: les flammes dévorent le "poumon vert" de la Planète

On la surnomme le "poumon vert" de la Planète, parce qu'à elle seule elle absorbe 14% du CO2 atmosphérique mondial. C'est le seul écosystème capable de faire ça. Depuis le début de l'année, l'Amazonie est grignotée par les feux de forêt en hausse de 83% à cause de la sécheresse et de la déforestation.

Au mois de juillet, les incendies ont pris une ampleur considérable en détruisant des centaines et des centaines d'hectare de la partie brésilienne de la forêt amazonienne. Et ce n'est pas fini.

Tant qu'il ne pleut pas massivement et plusieurs jours d'affilée, impossible de maîtriser les flammes.

Au Brésil, l'inquiétude a grimpé en flèche quand, lundi, en pleine journée, le ciel de Sao Paulo s'est noirci de fumée subitement pendant plus d'une heure.

Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS pic.twitter.com/P1DrCzQO6x — Shannon Sims (@shannongsims) 20 août 2019

Les scientifiques ont analysé le phénomène et en sont arrivés à la conclusion suivante: il s'agit bien du gigantesque dégagement de fumée dû aux incendies au cœur de l'Amazonie, dans les Etats d'Amazonas et de Rondonia, qui sont à plus de 3.000 kilomètres de distance de Sao Paulo.

Sur les réseaux sociaux, les Brésiliens s'en sont pris à leur président, ouvertement climato-sceptique. Ils lui reprochent de ne rien faire contre les incendies en Amazonie et contre la déforestation.

we must stop doing like we see nothing, the amazonia is on fire.

THE MOST IMPORTANT ECOSYSTEM OF THE WORLD IS ON FIRE AND THE PPL DON'T GIVE A FUCK #PrayforAmazonia pic.twitter.com/Dyy0E3qxdA — Mendesovich |Stream Face To Face| (@WantHollandBack) 20 août 2019

Les responsables de l'Institut national de recherche spatiale a récemment révélé qu'en juillet la déforestation de l'Amazonie avait été quatre fois supérieure par rapport à la même période l'an dernier. Bolsonaro les a accusés de mentir…