L214 dévoile les images choc d'un élevage de lapins dans les Deux-Sèvres (vidéo)

C’est une nouvelle vidéo choc que vient de dévoiler ce mardi 20 l’association L214, qui lutte contre la maltraitance animale par le biais d’images récupérées dans des abattoirs ou des élevages industriels. L’organisme a rendu public un document filmé dans un élevage de lapins dans la commune de Nueil-les-Aubiers (Deux-Sèvres).

Dans cette vidéo, regroupant des images prises entre mai et août 2019, les conditions de vie des 8.000 lapins s’apparentent à de la maltraitance. Des cages n’offrant qu’un espace réduit –une feuille A5 par animal selon L214– voient s’entasser des animaux qui passent leurs journées assis sur un sol en grillage, provoquant des blessures à certains d’entre eux.

(Voir ci-dessous la vidéo de L214 - Attention, certaines images peuvent choquer)

Dans le communiqué accompagnant la révélation de la vidéo, l’association dévoile aussi certaines pratiques polémiques de l’élevage, notamment l’usage massif d’antibiotiques. Des antiparasitaires et des hormones permettant de contrôler et d’optimiser les périodes de chaleurs des lapines ont été retrouvées dans les poubelles de l’installation agricole. L’association explique également que les lapereaux nés dans l’élevage et qui ne seraient pas conformes sont mis à mort, le crâne fracassé sur le bord d’une caisse.

La France est un producteur majeur de lapins au niveau européen avec l’Espagne et l’Italie. Chaque année, 30 millions de lapins sortent des élevages de l’Hexagone, soit plus que les nombre de porcs et de bovins réunis.