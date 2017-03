Malte: une tempête détruit l'Azure Window, l'un des plus beaux sites naturels du pays (VIDEO)

C'était l'un des paysages emblématiques de Malte, forgé année après année par les éléments. Et une tempête l'a balayé, définitivement rayé de la carte. L'Azure Window, arche de roche donnant sur la mer n'a en effet pas résisté. Après plusieurs jours d'intempéries, le coup de vent du mercredi 8 a été celui de trop. L'arche en question s'est effondrée dans la mer, après avoir subi des déstabilisations successives lors des derniers épisodes climatiques difficiles.

Le lieu, magnifique au demeurant, était un passage obligé pour les touristes qui, se rendant à Malte, en passant par l'île de Gozo. Il s'agissait également d'un décor naturel prisé pour les tournages cinématographiques ou de séries. Le lieu figurait déjà dans le film Le Choc des Titans (1981). Plus récemment, il avait été utilisé dans la saison 1 de Game of Thrones.

Cette formation calcaire était apparu sans doute au cours du XIXe siècle, bien que la date ne soit pas connue avec certitude. Elle s'est effondré avec fracas ce mercredi de mars 2017, comme le raconte un témoin au journal Times of Malta: "Soudain l'arche s'est écroulée dans un grand fracas, provoquant une immense gerbe d'eau. Quand celle-ci est retombée, la pile soutenant l'arche avait elle aussi disparu".

Les autorités maltaises, outre l'impact sur le tourisme, ont exprimé leur tristesse de voir une catastrophe qui s'annonçait de plus en plus prévisible. Le Premier ministre maltais Joseph Muscat, qui a fait part de sa peine, a expliqué sur Twitter que "les rapports commandés depuis des années avaient indiqué que ce monument naturel souffrirait beaucoup de la corrosion naturelle. Ce triste jour est arrivé".

