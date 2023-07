Mystère écologiste à Lyon: des "bancs en bois" qui n'en sont pas

DÉPÊCHE — Dans le quartier de la Confluence, la majorité écologiste lyonnaise a fait installer des sortes de bancs au milieu de la route, en prévision d'un plan d'apaisement. L'opposition n'a pas tardé à réagir : "C'est dangereux pour les piétons et les automobilistes".

Si l'image peut prêter à sourire, comme le rapporte Le Figaro, ces bancs faits de grumes n'ont rien d'une blague pour les écologistes de la Ville. Pierre Oliver, maire LR du IIe arrondissement de Lyon, s'en est tout de même moqué sur Twitter :

La dernière idée de @Gregorydoucet : installer des bancs sur la route.



Soyons sérieux, c'est dangereux pour les piétons et les automobilistes.

Selon lui, ces "aménagements mal pensés n’ont pour but que de punir les voitures", et "deviennent des dangers pour les piétons, les enfants et les habitants du quartier". "Il faut remettre du bon sens dans les aménagements urbains !", martèle-t-il.

Ni une ni deux, la majorité lui a répondu avec autant de vivacité : "Apaiser circulation et bruit, lutter contre les rodéos, agir pour les habitants, ce n’est vraiment pas votre truc ! Il s'agit d'une préfiguration du nouveau plan de circulation du quartier du marché, déjà présenté avec la SPL Confluence", explique Valentin Lungenstrass, adjoint à la mairie chargé des Mobilités. En fait, ces bancs serviraient de démarcations pour délimiter l'aménagement à venir du quartier, dans le cadre d'un urbanisme tactique.