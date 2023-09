Paris La Défense veut faire pousser deux immeubles en bois à Courbevoie

L'établissement Paris La Défense prévoit de faire pousser deux immeubles en bois à Courbevoie. De 45 et 39 mètres de haut, ces nouvelles tours devraient abriter quelque 220 logements en "coliving".

L'idée, c'est transformer le plus grand quartier d'affaires d'Europe en l'ouvrant à l'extérieur, en ne le cantonnant plus aux seuls bureaux. C'est pour répondre à cet objectif que naîtra le site "Segoffin" en 2027.

Les deux immeubles abriteront 220 logements en "coliving", une forme de colocation avec services, particulièrement en vogue chez les investisseurs immobiliers. En créant davantage de commerces et de services au pied et au sommet des tours, ainsi que des espaces de vie, les professionnels et élus souhaitent attirer les jeunes actifs près de La Défense.

Comme le rapporte l'AFP, les tours seront réalisées par une filiale du promoteur Altarea et le groupe GA Smart Building, premiers lauréats d'un appel à projets urbains "mixtes et bas-carbone" visant à réhabiliter cinq sites en bordure de La Défense. Si l'infrastructure et le socle des deux bâtiments seront en "béton ultra bas-carbone", selon l'entreprise, tout le reste sera fait de bois.

Vendredi 22 septembre, élus et responsables locaux ont inauguré la nouvelle place de La Défense, face à la Grande Arche, après des travaux de rénovation qui ont notamment consisté à installer des arbres et modifier le revêtement du sol.