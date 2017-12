Air France: un passager se trompe de vol, l'avion s'arrête et fait demi-tour

Il devait être distrait, voire complètement ailleurs. Alors qu'il se trouvait dans un avion de la compagnie Hop! (filiale d'Air France), le 2 décembre dernier, un passager s'est rendu compte à la dernière minute qu'il n'était pas sur le bon vol, selon une information rapportée par France Bleu. L'avion, lui, était sur le tarmac de l'aéroport d'Orly (Paris) et s'apprêtait à décoller vers Montpellier et non pour Bordeaux, là où devait se rendre le voyageur.

Une fois l'erreur détectée et afin de lui permettre de changer d'avion et d'arriver à bon port sans trop de complications, l'appareil a fait demi-tour, revenant à la porte d'embarquement.

Dans un premier temps, les autres passagers du vol ont pris l'incident avec le sourire. Mais après réflexion, ils se sont demandé comment un tel évènement avait pu se produire après toutes les vérifications auxquelles ils ont dû se soumettre avant de monter dans l'avion.

"On a tous ressenti un peu de stupeur, de se dire qu'on avait à bord un passager qui n'était pas prévu", a expliqué l'un d'eux, cité par France Bleu. Et d'ajouter: "On s'est dit que du point de vue de la sécurité, ça n'était pas forcément très rassurant de savoir que nous avions un passager qui ne devait pas être avec nous. On était tous un peu stupéfaits les uns et les autres". Pour le moment, la compagnie aérienne n'a pas encore officiellement réagi à cette péripétie.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle qui avait eu lieu en octobre dernier à l'aéroport de Genève (Suisse). Un passager, qui devait se rendre à Lisbonne, s'était lui aussi retrouvé dans le mauvais avion et s'était rendu compte de son erreur une fois assis dans l'appareil.