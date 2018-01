Paris: la station Concorde rouverte, pas Champs-Elysées Clemenceau toujours fermée au public

Le trafic du métro parisien a été quelque peu perturbé ce vendredi 5 à la mi-journée suite à la fermeture, pour mesure de sécurité, des stations Concorde et Champs-Elysées Clemenceau.

Ce blocage impactait les lignes 1, 8, 12 et 13. La ligne 1 du métro ne marquait par exemple pas l'arrêt à la station Champs-Elysées Clemenceau. La station Concorde était fermée au public. Mais elle a pu rouvrir vers 16h10 après autorisation de la Préfecture de police.

En revanche, à 16h15, la station Champs-Elysées Clemenceau était en revanche toujours fermée et les correspondances n'étaient pas non plus assurées, ce qui impactait les lignes 1 et 13 du métro parisien.

16:02, la station Concorde est rouverte sur autorisation de la Préfecture #RATP #Ligne1 #Ligne8 #Ligne12 — Ligne 1 RATP (@Ligne1_RATP) 5 janvier 2018

Contactée par France-Soir, la Préfecture de police n'avait pas été en mesure de donner plus d'information vendredi midi. Mais le site officiel de la RATP indiquait dans la section "information trafic" qu'un "incident (était) actuellement en cours" et le service presse de la Régie a confirmé la fermeture "sur demande de la Préfecture".

Sur les réseaux sociaux, les Franciliens ont un peu râlé à cause des perturbations. Mais ils se sont plutôt montrés compréhensifs et il n'y a pas eu de psychose.