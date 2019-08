Amiens: la chaussée s'effondre et laisse un trou de 5m de profondeur (photo)

La police municipale d'Amiens a fait une étrange découverte ce lundi au petit matin au cours d'une patrouille: place Léon-Débouverie, juste derrière la mairie, un trou de 5m de profondeur et de 10m de large s'est formé au pied d'une brasserie, laissant une partie de sa terrasse couverte les pieds dans le vide.

Le trottoir et la chaussée se sont subitement effondrés et le quartier a été bouclé. Trois locataires vivaient dans des appartements au-dessus de l'immeuble. Ils ont été évacués par sécurité et accueillis dans les salons de l'Hôtel de ville, selon Le Courrier Picard.

Gaz, électricité et eau ont été coupés dans le secteur. La fibre optique ne fonctionne plus non plus: elle a été totalement arrachée dans l'effondrement, comme les autres réseaux.

Les autorités craignent que l'excavation s'agrandisse. Le quartier est sous surveillance.

#Amiens : Formation d’une excavation place Debouverie

Une excavation, large de 10 m et profonde de 4 à 5 m, s’est formée place Debouverie face à la brasserie La Bonne Humeur.



https://t.co/haXWLJzWSu pic.twitter.com/SIJUgZu65v — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) 12 août 2019

"Les services Prévention des risques et des fouilles archéologiques d’Amiens Métropole effectuent les constatations et les relevés pour connaître l’origine de l’incident", a précisé la mairie dans un communiqué.

Des investigations sont menées dans les différentes caves accessibles. Mais trois commerces sont fermés pour congés annuels, et de nombreux habitants sont en vacances, ce qui complique l'avancée de l'expertise.