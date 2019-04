Antibes: Marineland visé par une plainte pour cruauté envers une orque

Le Marineland d'Antibes fait à nouveau l'objet d'une plainte. L'association de protection animale One Voice accuse le parc aquatique de cruauté envers l'un de ses orques et a déposé une plainte mardi.

Selon l'ONG, Inouk, le cétacé âgé de 20 ans, "souffre le martyre à force de ronger les parois du bassin".

One Voice demande ainsi à ce que le mammifère soit placé dans un sanctuaire marin et accuse en plus le parc d'attractions de privation de soins et d'exploitation irrégulière.

Mais du côté de Marineland, la plainte auprès du parquet de Grasse n'est pas du tout perçue de la même manière.

Dans les colonnes de Ouest-France, le parc aquatique a dénoncé une "manipulation médiatique et un tissu d'allégations" de la part de l'association.

"Je ne vois pas quel juge peut ouvrir un dossier (…). Le diagnostic est posé par une biologiste marine qui n’est ni vétérinaire, ni dentiste et n’a pas examiné l’animal", s'est insurgé Pascal Picot, le directeur général du parc.

Il a d'ailleurs assuré que ce genre de plainte était courant. "C’est chaque année la même chose, au mois d’avril, puis avant l’été, les hostilités se déclenchent pour nous affaiblir économiquement avant les vacances de Pâques ou d’été". Elles sont parfois retirées après avoir été médiatisées.

Enfin pour lui, l'orque Inouk est en "bonne santé". "Le problème des dents est propre aux orques même en milieu naturel, on le constate sur les orques échouées, c’est leur talon d’Achille (…). Leurs dents sont élimées avec l’âge. Nous avons des chirurgiens et les dents sont dévitalisées donc il n’y a aucune souffrance".

Le parc est très régulièrement au cœur de polémiques dans lesquels il est accusé de mauvais traitements. Il abrite de nombreux mammifères, oiseaux, poissons et autres reptiles.

Les dauphins y cotoient des orques, des otaries, des phoques, des manchots, des flamants roses et autres requins.

De nombreuses associations militent pour la fermeture de Marineland à qui elles repprochent de garder captives des espèces bien loin de leur milieu naturel.