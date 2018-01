Ariège: le médecin recevait ses maîtresses à son cabinet pour des rendez-vous coquins

La sanction est tombée comme un couperet. La Chambre disciplinaires l'Ordre des médecins d'Occitanie qui a décidé de le suspendre pour six mois, dont trois fermes, un médecin officiant dans l'Ariège, officiant à Foix. En effet, ce généraliste ne recevait pas seulement des malades dans son cabinet mais aussi ses différentes maîtresses pour des rendez-vous coquins.

Il lui est donc reprocher "d'user très régulièrement de sa qualité de médecin et de son cabinet médical à des fins d'activités sexuelles qu'il organise de manière habituelle à partir de sites de rencontres". Aussi, pour lui faire passer l'envie de recommencer, l'homme a également été condamné 1.500 euros d'amende, rapportait Le Parisien, mercredi 3. L'Ordre a estimé que ce comportement était "contraire au principe de moralité". Jugé en septembre dernier, le cabinet du médecin indélicat est fermé depuis le 13 novembre.

C'est l'épouse du praticien qui a découvert le pot aux roses en découvrant par hasards des échanges explicites et compromettants dans la boîte mail de son mari. Elle l'a ensuite dénoncé à l'Ordre des médecins. Depuis le couple a divorcé.

