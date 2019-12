Arnaque à la CAF : un couple démasqué grâce à Facebook

C’est en consultant son compte Facebook que les agents de la Caisse d’allocations familiales ont démasqué les deux fraudeurs à la CAF qui ont indûment perçu plus de 25 000€ d’allocations entre 2014 et 2018. Officiellement, elle était mère célibataire isolée et, à ce titre, touchait de nombreuses prestations sociales. Mais en réalité, cette habitante des Alpes-de-Haute-Provence vivait maritalement.

Démasquée l’année dernière, la prévenue comparaissait il y a quelques jours. Devant le juge, cette femme de 50 ans a reconnu les faits : elle est bien l’auteure de fausses déclarations qu’elle justifie par une situation financière précaire. Son compagnon, âgé de 45 ans, a pour sa part admis sa complicité tacite. La femme a écopé d’une amende de 1500€ avec sursis. Son compagnon a été condamné à la même peine pour recel de délit. La CAF réclame bien entendu le remboursement intégral des prestations perçues : au total 25 122€. La justice devra statuer en mai 2020 sur les dommages et intérêts qui seront par ailleurs certainement réclamés par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence.

Les réseaux sociaux, source d'informations contre les fraudeurs

Cette affaire de fraude révélée grâce à Facebook n’est pas la première du genre. Un jeune homme de 25 ans a été récemment condamné à 4 mois de prison et plus de 18 000€ d'amende après que Pôle Emploi s'est aperçu qu'il continuait à percevoir des indemnités chômage alors qu’il ne vivait plus en France depuis plusieurs années : en scrutant son profil sur le réseau social, les agents ont constaté que le fraudeur vivait en réalité en Turquie.

Et ce type d’affaires pourrait être de plus en plus fréquent : à compter de 2020, en vertu du l’article 57 du nouveau projet de loi de finance, le fisc et les douanes pourront consulter et utiliser toutes les données accessibles sur les réseaux sociaux pour traquer les fraudeurs. Jusqu'à ce que les petits malin trouvent un autre moyen de réseauter: le retour du tam-tam?