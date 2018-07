Aveyron: à 163 km/h trois jours après avoir eu son permis

Le jeune homme est allé vite, et pas seulement sur la route puisqu'il a réussi à se faire suspendre son permis de conduire seulement trois jours après l'avoir obtenu.

Un conducteur de 18 ans a en effet été flashé jeudi 19 sur la RD 809 entre Millau et La Cavalerie (Aveyron) à la vitesse folle de 163km/h. Il a immédiatement été intercepté par les gendarmes qui ont constaté que le jeune homme venait tout juste d'obtenir son permis, rapporte La Dépêche.

Probablement grisé par la possibilité d'enfin conduire seul, le jeune homme a expliqué qu'il voulait "tester" la voiture d'un ami. Bien mal lui en a pris.

La vitesse maximale autorisée sur la départementale est de 110 km/h, soit 100 km/h pour un conducteur encore sous permis probatoire. Le jeune homme a donc nettement dépasser les 50 km/h d'excès de vitesse. Or à partir de ce chiffre, ce sont six points qui sont retirés au contrevenant, exactement le nombre dont dispose une personne qui vient tout juste d'obtenir le précieux sésame.

Il a donc été suspendu et le jeune homme devait être présenté devant un juge. Il devrait donc avoir à rendre son permis, devoir repasser code et permis. A noter que même si l'on repasse rapidement ces examens, il est interdit de conduire pendant les six mois suivant la perte totale de ses points.