Bretagne: un détenu radicalisé profite d'un transfert pour s'évader

Un jeune homme de 21 ans, individu radicalisé en détention à la maison d'arrêt de Brest (Bretagne) pour des faits de vol, est en cavale depuis ce mercredi 16 au matin.

Il a profité de son transfert à l'hôpital Morvan pour s'échapper avec l'aide de deux complices, qui l'attendaient à bord d'une voiture (une Peugeot 306) à proximité du parking de l'établissement.

Selon Le Télégramme, il s'est mis à courir dès qu'il est descendu du véhicule qui procédait à son extraction médicale. Bien que menotté, il a réussi à échapper à l'agent d'escorte qui a tenté de le plaquer au sol et qui n'était apparemment pas armé.

Le conducteur a foncé dans la barrière de l'hôpital et a pris la fuite à toute allure. L'évasion, sans doute orchestrée depuis l'intérieur même de la maison d'arrêt, s'est produite vers 8h40.

Selon Ouest-France, l'individu considéré comme dangereux et suivi "dans le cadre de la radicalisation" serait très connu par la police et s'appellerait Anthony Pondaven.

"La prison? Il ne connaît quasiment que cela. Il est passé par le quartier des mineurs", a expliqué Thierry Labrot, représentant syndical UFAP de la maison d’arrêt, qui ne comprend d'ailleurs pas pourquoi les policiers chargés de l'opération n'étaient pas armés.

"On l’a sorti il y a deux jours pour qu’il soit présenté à un juge, qui voulait des précisions sur une affaire. Et on était quatre professionnels en arme pour l’escorter", s'est ainsi interrogé Thierry Labrot.