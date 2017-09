Bretagne: un séisme de magnitude 3,9 a secoué la ville de Rennes

La Terre a tremblé en Bretagne. A Rennes, un séisme de magnitude 3,9 a été ressenti dans la nuit de mercredi 27 à ce jeudi 28, un évènement enregistré par le Bureau central sismologique français, le Réseau national de surveillance sismique mais aussi par la Direction des applications militaires du CEA (Commissariat à l'énergie atomique). Il s'est produit aux alentours de 3h45 du matin à 28 kilomètres au sud-est du chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui ont réagi à ce phénomène. "C'est moi et mes heures de sommeil en moins ou il vient carrément d'y avoir un séisme à Rennes là?" s'est par exemple interrogé un internaute tandis qu'un autre s'est demandé s'il était toujours en train de rêver. Selon les informations rapportées par Ouest-France, le centre départemental de secours d’Ille-et-Vilaine aurait reçu une dizaine d’appels dans la nuit.

Pour rappel, il n'est pas rare que la Bretagne soit le théâtre de petits tremblements de terre. En effet, cette région est la troisième "la plus sismique de France, derrière la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Occitanie", selon Olivier Dauteuil, tectonicien et directeur de recherches du CNRS et à l’université de Rennes 1, qui s'était exprimé il y a quelques mois au micro de Franceinfo.

D'après ses informations, il y en aurait environ 80 chaque année. "Dans la plupart des cas, les secousses ne dépassent pas une magnitude de 2 à 3. Il arrive parfois qu’un séisme dépasse les 4 mais cela arrive une fois tous les dix ans", avait-il déclaré.