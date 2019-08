Cherbourg: un ancien chef scout soupçonné de viols sur cinq mineurs

L'homme est soupçonné d'agressions sexuelles et de viols sur mineurs âgés de 14 à 17 ans. Un ancien responsable des Scouts et guides de France à Cherbourg, qui a quitté le mouvement en 2017, est sous le coup d'une enquête judiciaire pour ces faits. Il aurait fait au moins cinq victimes.

Comme le révèle Ouest-France, "l’affaire est ressortie quand l’un des jeunes en a parlé à un autre responsable, qui s’est tourné automatiquement vers l’équipe nationale et la gendarmerie. En discutant, d’autres jeunes, encore dans le mouvement, ont également dénoncé cet homme". A ce stade des investigations, deux plaintes ont été déposées pour agressions sexuelles et trois pour tentative de viol, avec l'appui et le soutien moral du mouvement de jeunesse.

Lire aussi - Perpignan: le prêtre pédophile était aumônier chez les scouts

Depuis son départ des Scouts et guides de France, il travaillait dans un établissement scolaire du Calvados. Mais, selon le parquet, aucun fait d’atteinte ou d’agression sexuelle n’a été constaté durant cette période.

Il est "important que cette affaire soit connue", pour que d’éventuelles autres victimes soient entendues et prises au sérieux, a témoigné auprès de La Croix François Mandil, chargé de communication des Scouts et Guides de France. Trois des victimes présumées font toujours partie des Scouts.