Cyclisme: Chris Froome contrôlé positif lors du Tour d'Espagne 2017

Chris Froome a-t-il été rattrapé par le dopage? C'est ce qu'une procédure de l'Union cycliste internationale (UCI) va devoir confirmer ou infirmer dans les prochaines semaines.

Le coureur cycliste britannique, quadruple vainqueur du Tour de France, et qui a réalisé une performance exceptionnelle cet été en réalisation le doublé avec le Tour d'Espagne (inédit depuis 1978), a subi un contrôle antidopage jugé "anormal" lors de la dernière Vuelta, selon une information révélée conjointement par Le Monde et The Guardian.

L'UCI a confirmé cette information mardi 12, et la Team Sky, l'équipe de Chris Froome, ce mercredi 13.

Une trop forte concentration de salbutamol a été retrouvée dans ses urines après la 18e étape du Tour d'Espagne. Le salbutamol est le principe actif de la Ventoline, un médicament utilisé dans le traitement de l'asthme, que Chris Froome a avoué prendre depuis 2014.

Cette substance n'a plus besoin d'AUT (Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques) depuis 2010, mais son utilisation est limitée pour que la concentration retrouvée dans les urines ne dépasse pas les 1.000 nanogrammes par millilitre (ce qui n'a vraisemblablement pas été respecté lors de la 18e étape du Tour d'Espagne).

Le champion risque de perdre son titre sur la Vuelta 2017. Ses participations au prochain Giro (Tour d'Italie) ainsi qu'au Tour de France sont même remises en cause.

Mais ses avocats travaillent actuellement sur sa défense et cherchent à assurer à la fédération internationale la bonne foi du sportif qui aurait agi, selon eux, dans le respect des règles. La Team Sky a d'ailleurs fait un communiqué en ce sens ce mercredi matin, et ne semble pas paniquer.