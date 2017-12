Drôme: près de 2,5 tonnes de cannabis saisies

Ce sont des saisies de cannabis d'ampleur qui ont été réalisées par la police judiciaire de Valence (Drôme) en 2017. Elle a annoncé mercredi 27 avoir récupéré pas moins de 2,45 tonnes de résine. La conclusion de deux ans de travail pour démanteler un réseau de trafiquants qui sévissait à Romans-sur-Isère (Drôme), Montélimar et Orange.

Les écoutes et les filatures ont permis d'identifier deux frères opérant depuis une tour de Vénissieux et organisant l'importation de résine de cannabis depuis l'Espagne, la drogue étant cachée dans des camions au milieu de marchandises légales.

Début 2017, un camion affrété par une société espagnole de transports a été identifié et arrêté sur l'A9. A l'intérieur, les forces de l'ordre ont découvert 30 kilos d'herbe et 850 kilos de résine de cannabis. Le conducteur et les deux organisateurs, dont un avait déjà fait de la prison pour trafic de drogue, ont été interpellés.

Mais cela n'a pas mis fin à l'affaire puisqu'en avril, les enquêteurs ont eu vent d'une autre livraison effectuée par la même société. Là encore, ils ont mis la mains sur une importante quantité de drogue: 50 kilos d'herbe et 1,6 tonne de cannabis, cette fois sur l'A75. Le commanditaire de cette opération reste à identifier, l'entreprise est en cours de démantèlement.

Quelque 11 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en France depuis début décembre, qui s'annonce comme l'un des mois le plus élevés depuis de nombreuses années, selon un décompte dévoilé mercredi par l'office central de lutte contre les stupéfiants.

A titre de comparaison, les services français ont saisi un total de 71 tonnes de cannabis (résine et herbe) en 2016.

L'Ocrtis a comptabilisé 37 saisies en décembre, dont 27 sont le fruit d'enquêtes judiciaires et dix de remises douanières. Onze d'entre elles ont dépassé les 250 kilos.