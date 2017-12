Saisies de cannabis: dans les salades ou les canapés, le mois de décembre a été fructueux

Quelque onze tonnes de résine de cannabis ont été saisies en France depuis début décembre, qui s'annonce comme l'un des mois le plus élevés depuis de nombreuses années, selon un décompte dévoilé mercredi par l'office central de lutte contre les stupéfiants.

Trois tonnes de résine cachées dans un camion transportant des salades mi-décembre dans les Landes, 1,3 tonne découverte dans des canapés dans l'Aude, le 18 décembre, près d'une tonne saisie dans une voiture lors d'une opération menée à Mulhouse, le lendemain, etc: "c'est assurément l'un des mois où le total des saisies est le plus élevé, depuis de nombreuses années", a commenté un responsable de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis).

A titre de comparaison, les services français ont saisi un total de 71 tonnes de cannabis (résine et herbe) en 2016.

L'Ocrtis a comptabilisé 37 saisies en décembre, dont 27 sont le fruit d'enquêtes judiciaires et dix de remises douanières. Onze d'entre elles ont dépassé les 250 kilos.

Après avoir transité par l'Espagne, c'est principalement sur le réseau routier de la partie sud de la France que la grande majorité de cette résine de cannabis en provenance du Maroc a été saisie.

L'opération la plus importante a été réalisée au péage de Benesse-Maremne (Landes) sur l'autoroute A63 par les enquêteurs de l'Ocrtis et des policiers de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Bordeaux et Bayonne.

Les policiers ont mis la main sur quelque 2,962 tonnes dans un camion transportant des salades et ont procédé aux interpellations d'un chauffeur espagnol et d'un automobiliste français.

Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Selon une étude publiée en juin par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), ils sont 1,4 million à déclarer être des consommateurs réguliers de ce stupéfiant et 700.000 à déclarer être des usagers quotidiens.

Selon le responsable de l'Ocrtis, cette importante quantité de saisies coïncide avec la mise sur le marché français du cannabis récolté à l'automne dans le nord du Maroc.